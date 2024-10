Cairat afirma que la transhumància és una activitat de "present i futur" al país

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala Sergi Mas torna a acollir una exposició lligada a una de les pràctiques més tradicionals del país: la transhumància. Anomenada 'Transhumància: una tradició que perdura', l'exposició recull peces típiques de l'època com eines de caça o estris de cuina, que han estat cedides pel Patrimoni Cultural i particulars de la parròquia, i, alhora, mostra les rutes que seguien els ramaders. Una pràctica que el cònsol major de Sant Julià de Lòria ha qualificat de "present i futur". "Hem posat a disposició visites guiades per a escolars i infants per explicar en detall en què consisteix l'activitat ramadera de muntanya i que les futures generacions entenguin que la carn de qualitat del país ve del bestiar que pastura" ha explicat. Així doncs, des de la corporació comunal ja s'han previst que passin set grups escolars per la mostra.

L'exhibició s'emmarca en el 20è aniversari de la Festa de la transhumància, la qual va començar el cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre amb la baixada de bestiar des de Claror fins al Port Negre. L'objectiu es fixa en poder apropar a la ciutadania les activitats dutes a terme durant la pràctica. De fet, la cessió de productes per part dels ramaders demostra que l'activitat encara està viva. "Per aquest motiu vam voler acompanyar als ramaders amb la baixada del bestiar" ha mencionat Cairat, afegint que les condicions meteorològiques no van aturar la bona rebuda de la cita.

A banda, s'ha preparat tot un seguit d'activitats complementàries per a tots els públics, com ara contacontes, un taller d'il·lustració, tres xerrades, la presentació d'Eugènia Correia i un taller de l'Escola d'Art, així com visites guiades per a grups d'alumnes de les escoles de la parròquia i altres col·lectius.

Reivindicar l'activitat ramadera és crucial. Així ho ha manifestat el cònsol major de Sant Julià de Lòria durant la inauguració de la mostra, que també ha aprofitat per reiterar les gràcies als particulars i a Patrimoni Cultural per la cessió dels objectes. L'exposició no només ha acollit una mostra de les eines utilitzades, sinó que també s'ha pogut gaudir d'una mostra d'embotits, formatges i aliments artesans. La inauguració també ha comptat amb la presència de la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.

Finalment, Cairat ha revelat que el comú ha finançat les millores de les instal·lacions ramaderes amb tancats a la muntanya, així com part del cost del vaquer de la muntanya de la parròquia per "fer perdurar l'activitat ramadera i fer extensiu el nostre conveni amb ells". 'Transhumància: una tradició que perdura' es podrà visitar a la sala Sergi Mas fins al 16 de novembre.