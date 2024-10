Avancem vol garantir la prejubilació a qui compleix les condicions vigents

Els treballadors del comú d’Encamp que compleixen les condicions actuals per prejubilar-se haurien de poder accedir a aquesta opció un cop entri en vigor la nova normativa. “Nosaltres pensem que el règim transitori hauria de ser més complex per respectar els drets de tots els treballadors que es poden prejubilar amb el reglament vigent sense perjudicar-los aplicant una legislació més desfavorable retroactivament”, va afirmar ahir en declaracions al Diari.

La majoria proposa elevar l’edat mínima per a la prejubilació dels 45 anys actuals a 55. Els treballadors que es beneficiïn d’aquesta opció podran mantenir una altra feina al sector privat, però la suma dels dos salaris no podrà superar el salari mitjà (2.500 euros). Si, per exemple, el treballador percep 2.200 euros mensuals com a remuneració en el sector privat, el salari que rebi del comú no podrà ser superior a 300 euros.

El parer del grup d’Avancem és clar: “Per exemple, a algú que entra ara al comú o que hagi entrat fa cinc anys, que se li apliqui el reglament nou, però a algú que està a prop dels deu anys d’antiguitat i de fer-ne 45 o 50, se li han de respectar les condicions vigents”. Cal preveure “uns terminis raonables per a cada franja d’edat”, va resumir Pujol.

ESTUDI DE VIABILITAT

D’altra banda, la consellera va reclamar al comú que encarregui un estudi de sostenibilitat econòmica a una empresa externa. Les conclusions de l’informe, va insistir, permetrien al comú prendre una decisió amb criteris més objectius sobre com cal modificar el reglament de jubilació comunal. Acualment no s’ha quantificat amb dades exactes l’impacte del model actual, que permet prejubilar-se només amb 45 anys i 10 anys de servei, en les finances de la corporació.