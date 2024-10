El comú impulsa un edifici de lloguer assequible a Terra Vella

Andorra la Vella tindrà un nou edifici de pisos de lloguer a preu assequible. El comú de la capital publicarà avui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el plec de bases d’un concurs per adjudicar el projecte. L’immoble es construirà en una parcel·la de la corporació situada just al davant del bloc d’habitatges d’emancipació per a joves Jovial i disposarà d’entre 40 i 50 habitatges, segons les previsions del comú.

El termini de redacció del projecte arquitectònic és de sis mesos, mentre que l’edifici haurà d’estar acabat abans de dos anys i mig. El model de gestió serà el d’una concessió. El comú cedirà el terreny, i l’empresa adjudicatària s’haurà de fer responsable de la construcció i de la gestió de l’edifici. El període de concessió serà de 50 anys. Tal com va explicar ahir a la tarda el cònsol major, Sergi González, en declaracions als mitjans de comunicació, els tècnics del comú han estimat que el rendiment de la inversió serà del 5% al cap d’aquests anys.

Abans de redactar el plec de bases, el comú va posar-se en contacte amb les principals empreses del sector de la construcció i amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) amb l’objectiu d’esbrinar per què la proposta de concessió de l’edifici del Cedre, impulsada en la legislatura anterior, no va atraure ofertes i va haver de declarar-se deserta. Una de les recomanacions recollides ha estat ampliar el termini per presentar ofertes a 60 –en el cas del projecte del Cedre va ser de 30–. González va recordar, a més, que el concurs per construir l’edifici del Cedre tenia altres problemes, com ara que feia responsable l’empresa de qualsevol deficiència en els fonaments de l’immoble, ja construïts, i dels quals no se sabia l’estat.

El cònsol major està convençut que el projecte interessarà els inversors privats. “És una superfície on ja hi ha molta profunditat. Per tant, els moviments de terra que hi caldrà fer seran pocs”, va destacar González. A més, un altre punt atractiu del plec de bases és que reserva unes plantes subterrànies per al gestor de l’edifici, que hi podrà fer aparcaments, trasters o el que cregui convenient.

Quin serà el preu del lloguer d’aquests pisos? Tot i que el reglament que regularà aquest punt encara s’ha d’aprovar, el conseller d’Habitatge, Marc Torrent, va apuntar que l’import haurà d’estar a l’abast de la majoria d’inquilins, però alhora haurà de ser prou alt per garantir la rendibilitat del projecte. Els requisits per accedir a aquests habitatges tampoc no s’han definit. Torrent va assenyalar, en aquest sentit, que probablement exigiran als sol·licitants que justifiquin un mínim d’anys de residència a la parròquia. D’altra banda, el plec de bases també preveu que s’hagi de reservar un percentatge dels habitatges per a persones amb mobilitat reduïda, entre altres col·lectius.

INTERÈS DELS PRIVATS

Quants diners hauran de mobilitzar els inversors privats per construir l’edifici? Tot i que el comú no ha elaborat un pressupost amb les xifres exactes del cost del projecte, sí que ha inclòs en el plec de bases un preu per metre quadrat de referència. González no va voler revelar-lo abans d’hora a fi de garantir la concurrència.

El cònsol va concloure que, si el comú ha decidit tirar endavant l’edifici, és perquè hi ha “molts privats” interessats a desenvolupar projectes “en terrenys públics”. El Govern no participa en aquest projecte. Pel que fa al conveni que el comú negocia amb l’executiu per al projecte de pisos de lloguer a preu assequible del Cedre, González va manifestar que “si tot va bé” es tancarà en les properes setmanes.