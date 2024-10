El comú d’Encamp contempla una transició de sis mesos per al nou model de jubilació

Els treballadors del comú d’Encamp disposaran de sis mesos per adaptar-se al nou reglament de jubilació. Segons va poder saber el Diari, la corporació preveu que la normativa entri en vigor mig any després que s’aprovi. La proposta de modificació encara no és definitiva, però l’equip de govern del comú ja l’ha presentat a la plantilla i al departament de Recursos Humans.

El text també preveu elevar l’edat mínima per a la prejubilació dels 45 anys actuals a 55. Els treballadors que es beneficiïn d’aquesta opció podran mantenir una altra feina en el sector privat, com ha estat fins ara. La novetat és que la suma dels dos salaris, el del sector privat i el del comú, mai no podrà superar el salari mitjà, que actualment se situa en poc més de 2.500 euros. És a dir, que si, per exemple, el treballador percep 2.200 euros mensuals com a remuneració en el sector privat, el salari que rebi del comú no podrà superar els 300 euros.

Els treballadors majors de 55 anys que no hagin servit el mínim d’anys necessari per accedir a la prejubilació no podran acollir-se a aquesta opció. Disset dels 218 empleats de la corporació es troben en aquesta situació.

El reglament de jubilació encara vigent va aprovar-se durant el consolat de Miquel Alís. Amb les normes actuals, més de la meitat de la plantilla podria acollir-se a la prejubilació, ja que tenen més de 45 anys i n’han servit més de 10 al comú. El sistema beneficia, sobretot, els alts càrrecs del comú, que es prejubilen amb el 50% del sou –uns 2.000 euros mensuals– i aconseguir ingressos d’una altra feina. El comú, per la seva part, ha de pagar aquests 2.000 durant 20 anys –fins que aquesta persona fa els 65– i, a més, contractar una altra persona perquè ocupi el càrrec.

El nou reglament de jubilació no modifica les incompatibilitats ja definides en la Llei de la funció pública, com ara la prohibició d’estar prejubilat per una administració i, alhora, treballar en una altra.

LA REFORMA

1 LA PREJUBILACIÓ, DEL S45 ANYS ACTUALS ALS 55

La modificació del reglament que estudia el comú preveu elevar l’edat mínima per accedir a la prejubilació dels 45 anys actuals als 55

2 LA SUMA DE SALARIS, NO MÉS DE 2.500 EUROS

Si el treballador prejubilat té una feina al sector privat, la suma dels dos salaris no podrà superar el salari mitjà, és a dir, els 2.500 euros.

3 UN LLAST PER A LES ARQUES DEL COMÚ

La normativa actual és un llast per a les finances, ja que dispara els costos de personal. A més, podria provocar problemes greus per cobrir les baixes.