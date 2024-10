El mercat d'esport de segona mà torna a la Massana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El VideSport, el mercat de roba i material esportiu de segona mà, torna a la del 15 al 17 de novembre a la Closeta, durant la setmana europea de la prevenció de residus. Les persones interessades en muntar una parada, podran fer la inscripció a partir del 25 d'octubre a les 10 hores del matí a la pàgina web del comú.

La consellera de Dinamització, Bet Rossell, ha esmentat que "es tracta d’una bona època perquè estem a les portes de la temporada d’esquí i, per tant, hi podrem trobar de tot tipus d’articles de segona mà per reutilitzar", remarcant que "també hi haurà material de disciplines molt variades ja que l’únic requisit per participar-hi és posar a la venda material esportiu en bon estat".

El comú preveu que hi hagi al voltant d'unes 25 parades, entre elles la del Morabanc Andorra, que vendrà samarretes de temporades anteriors i sortejarà entrades entre els visitants.