El comú impulsa un projecte de pisos de lloguer assequible davant de Jovial

Sergi González i Marc Torrent davant l'espai on es volen fer pisos de lloguer assequibleV. G.

Publicat per Víctor González

El comú d'Andorra la Vella publicarà demà al BOPA el plec de bases d'un concurs per ajudicar un nou projecte de construcció d'un edifici de pisos de lloguer a preu assequible. L'immoble es construirà en una parcel·la de la corporació just al davant de Jovial i disposarà d'entre 40 i 50 habitatges. A partir de demà les empreses que hi estiguin interessades podran presentar-hi ofertes en el termini de 60 dies. L'adjuicatari s'haurà de fer responsable de la construcció i de la gestió de l'edifici. El termini de redacció del projecte és de sis mesos, mentre que l'edifici haurà d'estar acabat en dos anys i mig. El període de concessió serà de 50 anys.