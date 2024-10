El Vide Dressing finalitza amb 5.000 peces venudes

El mercat de roba i complements de segona mà de la Massana, el Vide Dressing, va tancar les portes ahir al migdia amb un bon balanç de peces venudes, al voltant d’unes 5.000. El volum d’articles que allargaran la seva vida útil seran moltes més, ja que la majoria de paradistes porten a Carisma els productes que no han venut.

El cònsol menor, Rogé Fité, va valorar molt positivament aquesta edició, tant pel que fa a la part sostenible, de potenciació de l’economia circular, com la part de dinamització de la parròquia i també el vessant social. “Aquest mercat encaixa perfectament amb la nostra dinàmica de treball al voltant de la sostenibilitat i per això hi continuem apostant. Justament, del 15 al 17 de novembre, hi haurà el Vide Sport, amb roba i material esportiu, just a les portes de la temporada d’hivern”, va avançar Fité. En els pròxims dies s’anunciarà l’obertura d’inscripcions per participar-hi.

Han participat en el Vide Dressing edició tardor unes 90 parades, que han portat roba i complements de tots els estils i talles, tant d’home com de dona i d’infant. El mercat va néixer fa deu anys a través d’una proposta de dues noies aficionades a la moda i a la roba de segona mà. Després de més d’una quinzena d’edicions, el Vide Dressing ha aconseguit crear interès per la reutilització de productes.