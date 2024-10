El Thyssen i la Fundació ONCA inicien un concurs de composició musical

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu Carmen Thyssen Andorra i la Fundació ONCA obren la convocatòria per a un concurs de composició musical, amb l'objectiu de seleccionar nous artistes que formaran part del discurs musical de la nova exposició del museu. Els interessats poden enviar les seves candidatures des d'aquest dilluns i fins al 8 de novembre. Les obres seleccionades s'integraran en les audioguies del museu, creant un fil conductor que permetrà als visitants viure un viatge sonor a través de l'imaginari de les obres pictòriques.

El concurs és obert a totes les persones majors d'edat, tant individuals com grups, que tinguin experiència en la creació i producció musical. Es valorarà especialment la capacitat de treballar amb diversos llenguatges artístics i el coneixement d'altres disciplines, com el teatre i la pintura. L'estil musical és lliure, però les propostes han d'estar centrades en les obres de la nova exposició.

"Amb aquest concurs volem obrir un nou capítol en la interrelació entre l'art i la música. Creiem que la música enriqueix l'experiència dels visitants, fent que les obres pictòriques cobrin vida d'una manera nova i emocionant", explica el responsable d'organització i adjunt a la gerència, Martí Pons. Al seu torn, la responsable dels projectes artístics i educatius, Charline Bony, afegeix que "el discurs musical que crearem és una oportunitat per als compositors del país, als quals convidem a explorar i reinterpretar les nostres obres a través de la seva música".

"Un any més, estem emocionats de col·laborar en aquesta iniciativa. La música té el poder de connectar-nos amb les emocions i la història darrere de cada obra pictòrica, i esperem veure com els candidats utilitzaran la seva creativitat per fer que aquesta experiència sigui realment única", manifesta, per la seva banda, el director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí.

Els interessats han de presentar un currículum vitae que detalli la seva experiència musical, dues propostes artístiques d'un màxim de 30 segons i una breu explicació d'aquestes. La data límit per a la presentació de candidatures és el divendres 8 de novembre. Un comitè de selecció, format per membres de la Fundació ONCA i del Museu Carmen Thyssen, s'encarregarà d'avaluar les propostes, i el resultat final es comunicarà el dilluns 18 de novembre.

Els candidats seleccionats percebran una remuneració que oscil·larà entre 1.100 i 4.400 euros, depenent del nombre de seleccionats. En cas que el comitè consideri que les propostes no s'ajusten als criteris, el premi pot quedar desert. Els interessats poden trobar les bases legals i com participar en el concurs a la web del museu.