Els parquímetres es podran pagar amb la targeta PK

Ben aviat, la targeta PK d’Andorra la Vella també servirà per pagar l’estacionament als parquímetres de places verdes i blaves. Segons va explicar aquesta setmana en una entrevista amb el Diari el conseller de Circulació i Aparcaments d’Andorra la Vella, Xavier Surana, el sistema informàtic que permetrà fer efectiva aquesta opció està “en l’última fase de proves”, fet que permetrà posar-lo en marxa “abans de final d’any”. El mandatari va recordar que la PK és un moneder que pot recarregar-se amb targeta de crèdit o dèbit o en efectiu als caixers automàtics dels aparcaments comunals de la capital. També va recalcar que les tarifes d’aquest abonament per a residents al Principat inclou la primera hora d’aparcament gratuïta i descomptes de prop del 60% en les següents.

“Abans hi havia un temps d’espera molt gran per obtenir la targeta. S’havia d’esperar massa [...]”

“Si comprovem que la targeta funciona [...], instal·larem el nou sistema al final d’any” Xavier Surana, Conseller de Circulació

Els parquímetres actuals, instal·lats l’estiu del 2022, només admeten el pagament amb targeta de crèdit o mitjançant l’aplicació per a telèfons mòbils del comú. Tampoc accepten les targetes PK. La decisió va aixecar polseguera, sobretot entre els col·lectius, com el de la gent gran, encara acostumats a fer la majoria de pagaments en efectiu. Com que la PK pot recarregar-se amb monedes i bitllets, a partir dels propers mesos tothom qui disposi d’aquest abonament podrà pagar als parquímetres sense haver de recórrer a mitjans digitals. “Serà una millora que beneficiarà a tothom”, va afirmar el conseller.

El comú ja ha entregat més de 20.000 targetes PK a ciutadans del país, i la demanda no s’atura. “Abans hi havia un temps d’espera molt gran per obtenir la targeta. S’havia d’esperar massa, i ara gràcies al reforç del personal d’administració l’entreguem en unes 48 hores, aproximadament, una vegada s’ha comprovat que tots els tràmits s’han fet correctament”, va explicar Surana. L’objectiu de la corporació és “posar-ho fàcil als ciutadans” perquè la gran majoria de la població pugui accedir a la PK. Del que es tracta, va resumir, és que només els visitants paguin la tarifa no reduïda i que els diners recaptats serveixin per finançar millores per a tots els ciutadans.

MÉS D’UN ANY

L’agost del 2023 –és a dir, uns mesos abans de les eleccions comunals que van canviar la composició de la majoria i la minoria– el comú ja va adjudicar la implantació del pagament amb targeta PK als parquímetres de la parròquia. Tot i que inicialment va anunciar-se que la voluntat de la corporació era posar en marxa aquesta modalitat de pagament a partir del setembre, el projecte s’ha acabat allargant més d’un any. “Estem en l’última fase de proves. Si comprovem que la targeta funciona correctament i no hi ha cap tipus de problema per pagar, instal·larem el nou sistema al final d’aquest any”, va assegurar el conseller de Circulació i Aparcaments. Fa més d’un any el contracte per implantar el pagament amb la PK als parquímetres va adjudicar-se a una UTE formada per dues empreses del sector per poc més de 25.000 euros.

El gener del 2022, a meitat de mandat, l’aleshores cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va capgirar la política de preus als aparcaments. Va eliminar la primera mitja hora gratuïta i va establir una tarifa de 0,50 euros per cada fracció de 15 miunuts. La mesura volia ajudar a descongestionar el trànsit. Suprimir les bonificacions en el primer tram horari –un model habitual a la resta de parròquies– desincentivaria els desplaçaments a l’aparcament més proper cada vegada que cal fer un tràmit en una institució pública o comprar en un comerç. Aquest és l’argument principal amb què Marsol va defensar la mesura, també recomanada pel departament de Mobilitat.

Alhora, el comú va unificar reduir les tarifes per als qui disposessin de la targeta PK. El preu per hora a partir de la segona –la primera és gratuïta– per aparcar en qualsevol pàrquing va fixar-se en 0,80 euros. Fins llavors les tarifes eren diferents en funció del tipus d’aparcament. En els vericals, el preu per hora pujava a 1,65 euros.

La decisió no va agradar a la minoria, encapçalada per l’actual cònsol major, Sergi González. El grup socialdemòcrata fins i tot va organitzar una campanya de recollida de signatures per aturar la supressió de la mitja hora gratuïta. Marsol va tirar pel dret amb l’argument que els qui més es beneficiarien dels canvis serien els qui disposessin de la PK. És a dir, els residents.