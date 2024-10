El Vide Dressing tanca les portes amb 5.000 peces venudes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

5.000 peces de segona mà que el Vide Dressing ha aconseguit que tinguin una segona vida, així ho ha confirmat el Comú a través d'una nota de premsa. El mercat de complements i roba de la Massana ha tancat les seves portes, pel moment, amb un bon balanç de vendes i tots aquells articles que no s'han venut, seran donats a la botiga de segona mà, Carisma.

“Aquest mercat encaixa perfectament amb la nostra dinàmica de treball al voltant de la sostenibilitat i per això hi continuem apostant. Justament, del 15 al 17 de novembre, hi haurà el Vide Sport, amb roba i material esportiu, just a les portes de la temporada d’hivern" ha avançat el cònsol menor, Roger Fité.