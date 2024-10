Un incendi lleu en la sauna del LAUesport crema un tros del mobiliari

Imatge de com va quedar la sauna.AGÈNCIES

Petit ensurt ahir al matí per un incendi originat a la sauna del vestidor masculí del LAUesport de Sant Julià. Els bombers van rebre l’avís abans de les deu hores del matí i, segons informen des del cos, quan van arribar al centre esportiu estava immers en la fase final d’evacuació dels usuaris que en el moment es trobaven a les instal·lacions, després d’activar el pla d’actuació que tenen marcat.

Després d’haver traslladat els clients cap a una zona segura, els bombers durant aproximadament dues hores i mitja, van netejar l’àrea afectada i la van deixar sense tensió elèctrica. Els treballs van transcórrer sense incidents i sense haver de lamentar cap ferit. A més, es van encarregar de ventilar tot el centre esportiu i es van assegurar que no quedés cap partícula nociva, així com que el foc no s’hagués propagat a altres zones.