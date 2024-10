La borda Sabater rebrà 250.000 euros del pressupost

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern i comú uneixen forces per posar en valor tot l’entorn de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Amb l’objectiu de donar a conèixer el prat i la borda Sabater, la corporació escaldenca i l’executiu van organitzar ahir una trobada per mostrar aquest espai emblemàtic considerat com la porta d’entrada a la Vall del Madriu, la qual va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco fa ja prop de dues dècades.