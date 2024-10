Andorra i el Tibet es connecten amb la ruta de la Pau

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El mossèn Ramon de Canillo i el monge budista Lama Wangchen han inaugurat, en el marc del cicle de conferències l'Speakers' Corner organitzat per l'hotel Roc Blanc, la ruta de la Pau al pont tibetà, un símbol d'unió entre orient i occident amb el qual es pretén donar un missatge d'amor, pau i felicitat. Durant l'acte, recolzat per la Unesco, la Casa del Tibet Barcelona, el comú de Canillo i Aina, s'ha mencionat que la ruta és l'oportunitat per posar la pau com a bandera. "El món encara no sap que a Andorra hi ha un pont tibetà, la cerimònia d'unió amb mossèn Ramon és un missatge per dir que la pau és necessària, existeix i no és només la teoria, s'ha de treballar", ha confirmat Wangchen.

Una seixantena de persones s'han aplegat al pont tibetà per gaudir de la cerimònia d'inauguració on Wangchen i mossèn Ramon han fet una crida a la pau mundial. De fet, s'han recordat les guerres actuals i han posat com a exemple el Tibet, un territori que encara pateix, però que, a través de la pau, demostren que no fa falta crear altres conflictes per solucionar-los. En aquest sentit, Wangchen ha incidit en el territori anticonflictes que suposa el país, valorant-ho de forma positiva i encoratjant a altres països a prendre exemple d'Andorra.

La ruta també és un punt d'unió entre Orient i Occident en l'àmbit espiritual. "Fins ara, tothom era individual i no hi havia connexió. Ara, hi ha molt desenvolupament tecnològic. És el moment que els occidentals aprenguin d'orient i viceversa per poder viure en harmonia", ha mencionat el monge budista. Sota els valors de la tolerància, mossèn Ramon ha pogut llegir un text de Martin Luther King sobre la pau abans de la meditació. Finalment, la cerimònia ha conclòs amb la revelació de la placa commemorativa de l'acte i la travessa del pont per part de Wangchen i els assistents.