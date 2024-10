Govern destinarà 250.000 euros a la rehabilitació de la borda Sabater

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern destinarà una partida pressupostària, al 2025, de 250.000 euros per a la rehabilitació de la borda Sabater. Així ho ha fet públic avui, el cap de l'executiu, Xavier Espot, durant la trobada que han organitzat juntament amb el Comú d'Escaldes, precisament, per donar a conèixer aquest espai "emblemàtic considerat com la porta d'entrada a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, ara fa vint anys". L'acte, celebrat avui, en conjunt entre les dues administracions s'ha fet amb la intenció d'acostar a la ciutadania aquest entorn i per promoure la seva preservació.

Espot ha assegurat que "des del Govern i el Comú compartim la voluntat de protegir posar en valor el patrimoni cultural i natural", és per això que ha anunciat que des de l'executiu s'ha "previst una partida al pressupost del 2025 de 250.000 euros", per portar a terme la rehabilitació de la borda.

Per la seva part, la cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, també ha avançat que s'està treballant per publicar un concurs públic per dur a terme la restauració de la borda Sabater i que el Comú, a l'igual que el Govern, destinarà una partida el 2025, amb l'esperança que estigui rehabilitada per al 2026.