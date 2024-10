La Fira tindrà més expositors i menys espai per als cotxes

La 45a edició de la Fira d’Andorra la Vella tornarà els propers 25, 26 i 27 d’octubre amb 194 expositors, vuit més que l’any passat. Un dels canvis més destacats d’aquesta edició és l’ampliació de l’espai per als expositors comercials, que es guanya gràcies al fet que els vehicles n’ocuparan menys. Els concessionaris compensaran la pèrdua de superfície –concretament, 500 metres quadrats– prioritzant les novetats més destacades i els cotxes de promoció especial. Un altre dels punts forts de la fira serà el mercat artesanal, que aquest any s’amplia a banda i banda del riu i s’apropa a la zona de la Rotonda per generar sinergies amb el teixit de l’eix comercial. En total, hi haurà més de 12.000 metres quadrats d’espai expositiu, dels quals dos terços els ocupa l’envelat.

Com cada any, el comú disposarà d’un estand propi. Segons van explicar ahir en roda de premsa els cònsols, Sergi González i Olalla Losada, en aquest espai s’oferiran una trentena de xerrades sobre diverses qüestions d’interès, com ara el projecte de reforma de la placa del Poble. Sota el concepte Una nova visió, un nou futur, el comú vol aprofitar aquesta oportunitat per fer partícips els visitants dels projectes en marxa a la parròquia i plantejar una reflexió sobre com haurà de ser Andorra la Vella en els propers anys. Els cònsols i els consellers de la majoria, a més, hi atendran els dubtes dels ciutadans. El cònsol major va manifestar que espera que aquest any es pugui mantenir els 70.000 visitants que van passar per la fira l’any passat.

Un altre dels pilars de la fira és l’apartat dedicat a les associacions. Aquest any hi participaran una cinquantena. La majoria disposaran d’estand propi a l’envelat, i una vintena oferiran diverses activitats.

El pressupost que es destina a la fira enguany és 100.000 euros superior al de l’edició l’anterior, ja que passa dels 419.000 a 519.000 euros. En aquest sentit, González va recordar que aquest any va acabar el contracte de l’envelat i que se’ls ha aplicat, en el nou, els IPC acumulats més altres costos. De fet, també va concretar que el comú es gasta 10.000 euros menys en el seu estand, 30.000 en total.

González va recordar que la fira és un dels esdeveniments més destacats per a les empreses del país. “És un esdeveniment econòmic i social que aporta molta activitat a la parròquia, tant per a les empreses i entitats participants, com per tots els sectors adjacents. És l’única fira que representa el conjunt del teixit econòmic i social d’Andorra”, va afirmar.

La mostra obrirà cada dia a les 11 del matí i tancarà a les nou de la nit amb l’excepció del diumenge, en què s’abaixarà la persiana una hora abans. El desmuntatge de l’envelat es farà un cop acabada la fira i s’allargarà quatre dies. Per tant, l’aparcament del Parc Central es preveu reobrir el 31 d’octubre. Cal recordar, d’altra banda, que l’últim dia de fira coincidirà amb la fira del bestiar, que es farà a l’aparcament Centre Ciutat Busos (antiga plaça de Braus).