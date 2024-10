El comú d'Ordino rep a una cinquantena d'estudiants de primària

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Ordino ha rebut aquesta setmana la visita de 50 alumnes, de sisè de primària, de l'escola francesa i els de cinquè de primària de l'escola andorrana. Les visites, guiades per Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, han servit els cònsols per resoldre els dubtes dels nens sobre el funcionament del comú, i per fer un recorregut per l'edifici. A més, els assistents han rebut una reproducció del pergamí més antic que guarden a la parròquia.