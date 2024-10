Torna la Fira d'Andorra la Vella amb 194 expositors

Publicat per Víctor González Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira d'Andorra la Vella tornarà els propers 25, 26 i 27 d'octubre amb 194 expositors, set més que l'any passat. Un dels canvis més destacats d'aquesta edició és l'ampliació de l'espai per als expositors comercials. Tot i que els concessionaris perden una mica de superfície, el comú ha acordat amb l'Associació d'Importadors de Vehicles d'Andorra (AVIA) donar més visibilitat a les novetats dins l'envelat de la fira.

Com cada any, el comú disposarà d'estand propi. Segons han explicat els cònsols, Sergi González i Olalla Losada, en aquest espai s'oferiran una trentena de xerrades sobre diverses qüestions d'interès, com ara el projecte de reforma de la placa del Poble. Els cònsols i els consellers de la majoria, a més, hi atendran els dubtes dels ciutadans.

El comú destina un pressupost de 519.000 euros a l'esdeveniment.