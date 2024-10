La nutricionista de l'acadèmia de Rafa Nadal farà una conferència a Sant Julià

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La nutricionista de l'acadèmia de Rafa Nadal, Gemma Bes, obrirà la tercera edició del cicle de conferències de Turisme Esportiu i Benestar de Sant Julià. Enguany, la iniciativa, creada per posicionar la parròquia com a referent en la promoció del turisme i l'activitat esportiva, començarà el 29 d'octubre amb la intervenció de Gemma Bes, que parlarà sobre la importància de la nutrició i el benestar.

Però no s'acaba aquí. El 7 de novembre serà el torn del cardiòleg clínic i esportiu del Centre Mèdic Teknon, de Barcelona, Javier Güell. L'especialista oferirà una xerrada sobre la prevenció de patologies cardiovasculars. L'11 de novembre, tres esportistes referents del Principat, com són Vicky Jiménez, Miquel Travé i Mònica Doria compartiran la seva experiència en l'esport d'elit. El 21 del mateix mes, Enric Company, presentador i conferenciant motivacional, farà la seva ponència 'Im-parables'. Per concloure el cicle, Juan Pablo Molinero, director de màrqueting de MovistarTeam i Carles Cortés, periodista esportiu, oferiran una conferència sobre la comunicació en l'àmbit esportiu.