“L’ambient laboral al departament de Circulació és molt positiu”

Xavier Surana repassa les mesures més destacades que ha pres el comú d’Andorra la Vella en l’últim any en matèria de Circulació i Aparcaments.

Quin balanç fa dels primers 10 mesos al capdavant de la conselleria de Circulació i Aparcaments?

El personal està motivat i té ganes d’implicar-se per fer d’Andorra la Vella una parròquia més amable per als ciutadans. L’ambient laboral a Circulació és molt positiu.

Quants efectius té la plantilla de Circulació?

Ara en tenim 74, i n’hi ha alguns més en període de formació que també s’afegiran a l’equip. L’objectiu del comú és disposar d’una plantilla de 80 agents en els propers anys.

Heu fet canvis en l’organigrama?

La primera cosa que vaig fer quan vaig arribar al comú va ser reunir-me de manera individual amb tots els agents. Aquesta informació ens ha orientat a l’hora de reestructurar l’organigrama. Hem creat un grup d’efectius que només es desplacen amb moto, hem reactivat el grup de protecció escolar i hem potenciat el grup de seguretat ciutadana.

Quins beneficis suposen aquests canvis?

Els agents del grup de protecció escolar sempre són els mateixos i, per tant, coneixen els docents i els alumnes. Era un grup que havia existit fa molts anys i que la corporació anterior va eliminar. Molts agents van demanar-nos que el recuperéssim perquè n’hi havia que es veien obligats a fer-ho i, en canvi, n’hi havia d’altres que estaven disposats a anar-hi cada dia. El grup de protecció ciutadana s’encarrega de controlar les accions incíviques, com ara no recollir les tifes dels gossos. També atenen les queixes veïnals. És una unitat formada per tres efectius, un caporal i dos agents. Funciona molt bé perquè és proactiva i flexible. Està disposada a modificar els horaris en funció del tipus d’infracció que volem detectar. Aquest estiu, per exemple, va allargar la feina fins a última hora de la nit per comprovar que els bars i restaurants tanquen les terrasses a l’hora establerta i no generen molèsties als veïns.

Les relacions entre els treballadors del cos són bones?

Fa poc, justament, el cos va celebrar unes eleccions internes per triar dos interlocutors amb la majoria comunal. El més important és treballar conjuntament per trobar solucions als problemes detectats pels agents.

Us han marxat gaires agents a altres parròquies?

Van marxar-nos tres agents, però per sort ens han tornat tots. Pel que em diuen, valoren els canvis que hem fet a Circulació. Veuen que l’ambient és millor que el que hi havia i que poden especialitzar-se i créixer professionalment. Avui els agents de Circulació d’Andorra la Vella fan feina d’agent de Circulació al 100%.

Hi ha prou places d’aparcament en aquest moment a Andorra la Vella?

Sí. Hi ha períodes concrets de molta afluència de visitants en què els aparcaments s’omplen. Podríem construir molts més pàrquings, però la resta de l’any estarien buits. Tot i això, mai no parem de buscar nous espais per fer-hi aparcaments. La corporació anterior ja va avisar que el de l’antic camí ral, de 74 places, havia de tancar perquè la propietat hi volia edificar. Nosaltres vam anticipar-nos al problema i a uns 100 metres hem arribat a un acord amb els propietaris per construir un aparcament de 140 places. Preveiem que es pugui començar a construir l’any que ve.

Algun altre propietari de terrenys on hi ha aparcaments comunals s’ha posat en contacte per informar-vos que vol construir-hi?

No en tenim constància.