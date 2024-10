Canillo resol el 78% de les peticions veïnals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El 78% de les propostes dels veïns de Canillo són resoltes pel Comú. Així ho ha fet públic l'administració parroquial a través d'un comunicat, després d'haver-se reunit amb els 12 veïnats. En concret, el 75% de les peticions han estat resoltes, mentre que hi ha un 17% en curs, i un 8% estan pendents per l'any següent. Entre les actuacions fetes per la corporació destaquen l'increment de la capacitat d'aparcament, la millora de la seguretat viària, l'embelliment de diferents pobles i la millora dels punts de recollida d'escombraries.