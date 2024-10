Toni Sala reflexiona sobre la maldat i la moral humana

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les 'Entrevistes literàries' tornen a emplenar, un any més, la biblioteca comunal d'Encamp amb la presència de l'escriptor i filòleg català Toni Sala que ha estat entrevistat per l'editor Oliver Vergés. Durant l'acte, Sala ha iniciat fent un repàs de les seves obres al complet amb especial incidència en 'Persecució', premi Joan Crexells de narrativa l'any 2019, on s'han desvelat els detalls més destacats del llibre.

L'obra se centra en el mal que experimenta la societat dia a dia i relata la doble moral d'una noia que descobreix la maldat de la seva parella. "Tots nosaltres no estem fets dels aspectes materials, es basa en criteris morals, és a dir, pensar en què faries en una situació en què intervé la maldat" ha relatat Sala. A partir d'aquesta base, Vergés i Sala han iniciat amb un debat que ha tingut la participació del públic amb dubtes, pensaments i opinions.

La iniciativa ja fa més d'una dècada que està en funcionament i ha estat molt ben valorada per l'escriptor, que ha mencionat que "el que m'agrada és que sigui un acte obert perquè sigui el més espontani". Així doncs, les entrevistes solen anar al voltant de les lectures que es realitzen en el club de lectura, en aquest cas, aquesta novel·la negra de l'escriptor català. "Això és molt valuós perquè vol dir que la gent sap de què tracta el llibre i ja m'ha conegut a través de la novel·la" ha destacat Sala, afegint que "no vinc a fer el meu discurs i marxar".

L'escriptora Care Santos serà l'encarregada de tancar les entrevistes literàries del 2024 en un col·loqui on parlarà amb el periodista Arnau Colominas sobre la seva darrera novel·la, 'El boig dels ocells'. La clausura es realitzarà el pròxim 7 de novembre a la biblioteca del Pas de la Casa (19.30 hores), on també es preveu que hi hagi una intervenció per part del públic per resoldre dubtes i intercanviar opinions sobre l'entrevista.