Vuit agents de circulació d'Encamp reben la medalla per més de 20 anys de servei

Aquesta tarda ha estat reconeguda la trajectòria de vuit agents de circulació d'Encamp, que han rebut les seves respectives medalles, per la seva feina durant més de 20 i 25 anys de servei públic. El cònsol menor, Xavier Fernández, qui ha presidit l'acte, ha volgut agrair la tasca dels avui guardonats, tot assegurant que són "la cara visible del comú, de la parròquia d'Encamp, i sempre que se us requereix, sigui per bo o per dolent, sempre sou els primers a arribar, els primers a donar la cara".

El cònsol menor ha afegit, apel·lant a l'orgull, que "feu una tasca que no és gens fàcil, però porteu una vocació de servei públic impecable, i es per això que us heu de sentir com ens sentim nosaltres de vosaltres, ben orgullosos".

Manel Donsión, Fabrice De Oliveira, Pere Rodríguez, Josep Antoni Castro i Pau Jorge Maciel han rebut la medalla d'agraïment pels seus 25 anys. D'altra banda, Àngel Díaz, Maria Cubela i Luis Miguel Figuereido han rebut el reconeixement pels 20 anys.