El túnel de Rocafort acabarà amb els col·lapses

Setze anys després de l’inici del projecte, ahir es va posar la primera pedra del que serà el túnel del Rocafort i que finalitzarà el vial de Sant Julià. El cost de l’obra serà de 24 milions d’euros repartits entre els dos anys i mig que durarà el projecte. La construcció del vial va començar el 2008 amb el túnel de la Tàpia i va continuar amb la segona legislatura de Toni Martí, quan es va fer el desdoblament de l’avinguda Francesc Cairat, tal com va recordar el cap de Govern, Xavier Espot, ahir al començament de les obres.

L’obra servirà per evitar el “coll d’ampolla” que es crea per culpa dels vehicles que circulen cada dia per Sant Julià. Per aquest motiu, Espot va definir el túnel com una “infraestructura importantíssima per a la parròquia”, ja que per la zona passen “25.000 vehicles diaris i més de 3 milions a l’any” i sovint es produeixen retencions al centre de la població.

“Per la zona passen 25.000 vehicles diaris i més de 3 milions a l’any”

Xavier Espot, Cap de Govern



Un operari ahir a la zona on s’iniciaran les obres.Fernando Galindo

L’inici de les obres s’ha avançat tres mesos. El ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, va explicar que el primer pas, el de col·locar les proteccions a les boques del túnel, acostuma a tardar nou mesos. Per aquest motiu, haver començat les feines ahir permetrà que es liciti la construcció i perforació del túnel al març i que s’adjudiqui al maig, quan les proteccions ja estaran col·locades a la boca sud del túnel, la primera que es construirà. El següent pas serà fer l’accés de la zona sud, que seran uns 100 metres de carretera i es trigaran 3 mesos a enllestir-la. Després es començarà amb la perforació de la muntanya, que durarà 7 mesos. Durant aquest temps, també s’haurà acabat la construcció de l’accés nord del túnel i ja només caldrà l’embelliment de la zona i els acabats interiors del túnel, que serien l’enllumenat, la pintura i les mesures de seguretat. Amb tot, Ferré va apuntar que les obres acabaran “el febrer o el març del 2027”. Un cop enllestit, el túnel tindrà 230 metres de llargada, més 100 metres de carretera a cada accés.

“Les obres acabaran el febrer o el març del 2027”

Raul Ferré, Ministre de Territori i Urbanisme



“El túnel millorarà la qualitat de vida dels lauredians”

Sofia Cortesao, Cònsol menor de Sant Julià



El túnel del Rocafort vol disminuir la congestió a Sant Julià, però no aïllar la parròquia. Tant Espot com Ferré van emfatitzar que a la sortida es col·locarà una rotonda que es construirà a càrrec del comú i que permetrà l’accés directe al nucli urbà. La cònsol menor, Sofia Cortesao, es va mostrar satisfeta amb l’inici de les obres, ja que era quelcom que es reclamava des de feia temps. Cortesao va celebrar que el vial “millorarà la qualitat de vida dels lauredians” i, a més, incrementarà la seguretat dels residents perquè “es disminuirà considerablement la circulació pel centre de la parròquia i hi haurà menys contaminació”.