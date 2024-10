Escaldes votarà per decidir si Sant Miquel d'Engolasters es converteix en festa parroquial

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

A Escaldes ha sorgit una nova qüestió. Volen els residents de la parròquia que el dia de Sant Miquel Engolasters, el 8 de maig, esdevingui festa parroquial? El Comú ha organitzat una consulta popular perquè sigui la ciutadania qui ho decideixi. Una iniciativa que ha sorgit arran de la proposta del Consell d'Infants, on els representants de les escoles, van proposar que aquesta data es considerés festiva a Escaldes.

Cal destacar, com al·lega el Comú al comunicat, que tradicionalment aquest dia els veïns de la parròquia celebren un aplec a la capella de Sant Miquel d'Engolasters, on se celebra una missa i es reparteix coca i moscatell. De fet, antigament ja havia estat festiu a Escaldes, però últimament només ho era per a l'administració, fins que es va eliminar definitivament del calendari festiu.

Ara, davant de la proposta dels representants de totes les escoles, ha tornat a treure a la palestra la possibilitat de tornar a tenir el dia 8 de maig com a festiu. Tots els residents d'Escaldes, majors de 16 anys, podran votar al Servei de Tràmits, del 18 al 22 de novembre, de 8 a 17 hores, i el divendres fins les 15 hores.