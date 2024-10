Avancem desaprova les noves promocions d’habitatge

El grup Avancem (PS+Independents) es va manifestar ahir en contra de les noves promocions de construcció a la parròquia d’Encamp. En un comunicat, els consellers Marta Pujol i Josep Lluís Agudo recorden que ja van formular preguntes en dues sessions del consell de comú, al febrer i al maig, per demanar que les noves promocions i plans urbanístics s’ajustin al resultat dels estudis de capacitat de càrrega. Els cònsols, però, “encara no han facilitat a la minoria la informació sobre els informes de l’estudi d’Encamp”, tot i que es va encarregar conjuntament amb Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i la Massana. Aquestes altres parròquies ja han avançat alguns resultats i els han presentat a l’oposició, mentre que a Encamp no ha estat així, denuncien.

PS+Independents ja va votar en contra del POUP d’Encamp en el mandat passat. La nova promoció de pisos que es farà on ara hi ha el pàrquing de Sant Miquel, com la que es construirà a la Calcinera i la que s’està bastint al costat del parc de l’Ossa, superarà l’alçada màxima de set plantes prevista al POUP, assenyalen. “A més a més, tots aquests projectes són de pisos de venda a preus de mercat, que cada vegada és més elevat. Per tant, l’única mesura que ha previst el comú en matèria d’habitatge, que és la reducció de l’impost per la cessió del sòl per a la construcció destinada al lloguer, ha fracassat i no ha tingut cap incidència en el mercat”.

“Insistim que cal un departament d’habitatge per dissenyar i aplicar mesures destinades a regular els preus del lloguer i que, com recull el programa d’Avancem, cal modificar el POUP per regular un desenvolupament urbanístic equilibrat i sostenible”.