El Vide Dressing posarà més de 8.000 peces de segona mà a la venda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Torna el Vide Dressing amb la seva edició de tardor, amb més de 8.000 peces de segona mà a la venda, segons informa el departament de comunicació de La Massana El mercat de segona mà i complements donarà el seu tret de sortida el 18 d'octubre i s'estendrà dins el dia 20, durant tot el cap de setmana.

Després d'esgotar inscripcions en pocs minuts, en total seran noranta els estands muntats per persones particulars que volen donar una segona vida a la roba o complements que ja no utilitzen. Això sí, amb un requisit, que els articles estiguin en un bon estat.

Aquells que vulguin donar una ullada ho podran fer divendres de 16 a 20 h; dissabte, de 10 a 20h i diumenge, de 10 a 14 h. Allà trobaran tot tipus de productes com abrics, jerseis, sabates, pantalons, joies o bosses de mà.

Bet Rossell, consellera de Dinamització, assegura que "el més important d'aquest mercat és fomentar la reutilització, però també hi ha un component de dinamització de la parròquia". Per la seva banda, l'especialista en moda, Mercè Miguel destaca que "aquest mercat és una bona ocasió per a les persones que els agrada la moda ja que es poden trobar peces exclusives a preus reduïts". Cal destacar que el mercat té un component benèfic, ja que hi ha parades que donen la seva recaptació a un programa benèfic, i d'altres que cedeixen els articles no venuts a Carisma, la botiga benèfica de segona mà.