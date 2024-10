UL intensifica l’activitat per no quedar al marge del debat polític

N’hi ha que podrien pensar que Unió Laurediana encara no ha aixecat el cap. Que la patacada de les darreres comunals –el partit va perdre la majoria comunal davant Desperta Laurèdia tot i l’aliança amb Demòcrates i Acció– els ha passat factura. Res més lluny de la veritat. Encara que no faci gaire soroll, Unió Laurediana és més viva que mai, assegura el president del partit i conseller de la minoria del comú de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral. “Que quedi clar que no ho dic per criticar la gestió que hi ha hagut fins ara, però en els últims deu mesos ens hem reunit més que en els últims vuit anys”, afirma.

Els mals resultats de les eleccions del passat 17 de desembre han quedat enrere, si més no per a Majoral. “Cadascú paeix uns resultats com aquests com pot o creu que ho ha de fer. Jo els tinc més que païts i assumits”, assegura. Unió Laurediana vol mirar al futur i forjar-se una opinió sobre les qüestions d’actualitat en l’agenda política, i per aquesta raó s’han intensificat els contactes entre els membres de l’executiva. “Ens anem reunint periòdicament per compartir la informació del que passa al comú i per reflexionar sobre com podem contribuir a millorar la parròquia. També ens trobem per intercanviar parers sobre la política nacional i, més concretament, sobre les mesures més importants que he pres el Govern en els últims mesos”, explica Majoral.

El partit vol estar al corrent dels debats més destacats en l’àmbit nacional, com ara les conseqüències de l’acord d’associació amb la Unió Europea, sense oblidar el comú lauredià. “És un diàleg obert amb un objectiu clar, que és construir i aportar idees”, resumeix Majoral. Al juliol Unió Laurediana va reunir-se en assemblea general. El mateix mes hi va haver una trobada de l’executiva, que va tornar a reunir-se al setembre. Hi ha ganes de tirar endavant el partit, assegura el president de la formació.

NOU PARTIT?

No és cap secret –ho ha expressat en diversos mitjans de comunicació del país, incloent-hi el Diari– que Majoral reivindica la creació d’un nou partit capaç d’agrupar des del centre fins a la dreta per disputar l’hegemonia demòcrata i oferir una alternativa als qui no estan d’acord amb les polítiques més “intervencionistes” del Govern. Majoral també ha reiterat que no pretén erigir-se en líder d’aquest espai.

Participarà Unió Laurediana en aquest reagrupament de la dreta? Encara és massa d’hora per poder oferir una resposta satisfactòria a la pregunta. El polític i empresari lauredià insisteix que, quan opina sobre la urgència de crear un nou espai de dreta per concórrer a les properes eleccions generals, sempre ho fa estrictament a títol personal. Si bé és cert que Unió Laurediana històricament s’ha escorat a la dreta, això no implicaria necessàriament l’aliança amb aquest nou partit. No convé perdre de vista mai que la política local té lògiques pròpies. Lògiques que de vegades poden frenar una confluència que a priori semblaria natural.

Unió Laurediana ha estat la principal força política a Sant Julià en l’últim quart de segle. Des de les primeres eleccions comunals a què va presentar-se –les de 1999–, la formació ha guanyat en cinc dels set comicis celebrats. Les excepcions han estat dues. En aliança amb Liberals, el 2015 va perdre davant de la candidatura de Laurèdia en comú. El desembre del 2023 ho va fer, aquesta vegada amb Demòcrates, contra Desperta Laurèdia.

