Torna l'espai de diàleg per a famílies d'adolescents de la capital

El comú d'Andorra la Vella celebra una trobada de diàleg per a famílies d'adolescents al Rusc, l’espai del servei de Joventut, segons informa la corporació. La primera reunió serà aquest dimecres, 16 d’octubre a les 20 hores, i es faran més trobades regularment un cop al mes i que s’emmarca en el projecte ‘Trobem-nos’, on es realitza una sèrie d’activitats per als joves i dirigides una psicòloga infantojuvenil de la Consulta Ràpida d’Adolescents en Crisi (CRAC), un servei impulsat pel servei de Joventut i l’àrea de Salut Mental del SAAS. L'indret està situat l’espai d’informació i dinamització per a joves situat al primer pis de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila.

L’espai de diàleg per a famílies té l’objectiu de resoldre els neguits i els dubtes que puguin sorgir en la convivència. Així, durant la trobada, els participants podran treballar de forma conjunta i col·lectiva, connectant les diferents famílies perquè puguin trobar solucions i intercanviar informació, arribant a crear un espai de suport.

L’espai de diàleg per a famílies d’adolescents s’emmarca dins del cicle ‘Trobem-nos’, que també preveu la creació d’espais de reflexió i dinàmiques grupals a través de ‘Expressart’, que dona el tret de sortida a les activitats el proper dimecres, 16 d’octubre, amb ‘Cuina Chill’, el 13 de novembre amb ‘Modelem amb fang els nostres tòtems de la calma’ i el 18 de desembre amb ‘T'agraden les sorpreses?’, una edició especial de Nadal de la iniciativa.