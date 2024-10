La Pitavola satisfà paradistes i públic

Publicat per Redacció La Massana Verificat per Creat: Actualitzat:

La quarta edició de la Pitavola va tancar ahir portes amb una bona valoració tant dels paradistes com del públic i col·laboradors. El cònsol menor, Roger Fité, va assegurar que “hem tingut un bon retorn de l’afluència de gent i de les vendes realitzades”. Al mateix temps, també va destacar que els visitants s’han mostrat satisfets tant amb l’oferta d’estands com amb les activitats proposades. De fet, totes les sortides guiades com els tallers han ocupat totes les places. Ahir al matí es va fer una ruta guiada per descobrir els bolets del Parc Natural del Comapedrosa, amb el tècnic de l’ARI Manel Niell, que va anar explicant les característiques dels bolets per poder diferenciar els que tenen propietats gastronòmiques dels que no són comestibles. A més, al migdia, el cuiner Christian Sansa va fer un xou cooking amb diferents propostes de cocció dels bolets.