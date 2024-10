L'oposició es manifesta en contra de les promocions de construcció a Encamp

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'oposició ha emès un comunicat on es mostra totalment en contra de les noves promocions de construcció a Encamp. Des de minoria "van demanar que les noves promocions i plans urbanístics s'ajustin al resultat dels estudis de capacitat de càrrega". No obstant, des de l'oposició al·leguen que no han rebut cap informació sobre els informes referents a Encamp.

De fet, informen al comunicat, que ja van votar en contra del Pla d'ordenament urbanístic en el mandat passat. Segons l'oposició, la nova promoció de pisos està prevista que tingui una alçada de nou plantes, superant així l'alçada màxima de set pisos, marcada per la POUPE.

El Comú va establir una mesura que implicava la reducció del sòl per a la construcció destinada al lloguer, no obstant, per al grup Avancem ha estat un fracàs, ja que "no ha tingut cap incidència en el mercat". Per això insten a crear un departament d'habitatge que dissenyi i apliqui les mesures necessàries per regular els preus de lloguer.