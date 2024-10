Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que ofereixen els departaments d’Esports, de la mà dels clubs esportius, i de Social durant les vacances escolars de Tots Sants per a infants i joves de 3 a 15 anys s’obren avui. Hi ha més de 300 places.