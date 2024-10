Sant Julià inaugura el nou pump track amb una exhibició

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou pump track del parc del Prat del Senzill de Sant Julià de Lòria ja ha rebut les primeres piruetes. El comú de Sant Julià de Lòria ha inaugurat aquest diumenge el nou equipament de l'espai, després que els consellers del Consell d'Infants del curs 2023-2024 demanessin la necessitat de construir una instal·lació per poder-hi practicar esports urbans, sigui amb patinets, bicicletes o monopatins. La inversió injectada per la corporació ha estat de gairebé 100.000 euros d'una primera fase de quatre, que servirà per remodelar tot el parc durant els pròxims anys de legislatura.

"Sempre havíem de sortir de Sant Julià per anar a un pump track i vam pensar que seria una bona idea que ho féssim aquí", ha explicat la consellera del Consell infantil de Sant Julià de Lòria del curs 2023-24, Laia Talàs. La corporació va recollir la idea i l'ha fet realitat de la mà de l'empresa Mountain Shapers, que s'ha encarregat de construir el circuit. Aprofitant la nova estructura, el comú s'ha compromès a reformar tot el parc perquè consideren que "havia quedat completament obsolet", ha explicat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao.

Durant tot el matí, nens i joves han fet les primeres voltes d'un traçat que compta amb diferents salts i corbes amb peralts. La demanda ha satisfet els més menuts, ja que han explicat que ha "quedat molt bé" i que estan "molt orgullosos de la feina", ha comentat Talàs. L'administració ha programat tot un conjunt d'activitats per celebrar la inauguració al llarg del dia. En primer lloc, els membres del Consell d'Infants han tingut l'honor de desembolcallar una placa commemorativa i després s'ha fet una exhibició amb diferents esportistes. També hi ha hagut un esmorzar de coca de pastisseria amb xocolata, i s'han portat a terme activitats complementàries, com ara tallers de pintar cares o acolorir un dibuix del futur projecte del parc.

La voluntat és fer de la zona un espai verd i que sigui de retrobament entre la gent de la parròquia. Per aquest motiu hi ha un projecte de remodelació que consistirà en quatre fases en tres anys "per no comprometre financerament el pressupost del comú", ha detallat Cortesao. La primera ja s'ha executat amb un pressupost de gairebé 100.000 euros i cap al desembre es portarà a terme la segona amb l'obertura d'un concurs públic, un cop s'aprovi el pressupost del 2025. "És un parc amb una extensió molt àmplia que pot acollir diferents equipaments", ha esmentat la cònsol menor. La previsió és que cada any es vagi invertint una quantitat de diners per tindre un espai "nou, segur i per a totes les edats", ha afirmat Cortesao.

Els passos següents serà canviar els equipaments infantils actuals perquè són "molt vells" i es dotaran de nous espais per practicar esports, ha dit la cònsol menor. S'implementarà una pista de bàsquet de 3x3, una de futbol i es reagruparan les pistes de petanca per tenir més espai per la gent gran i es faran "espais verds perquè la gent de totes les edats pugui venir a gaudir del parc d'una zona tranquil·la, propera del centre urbà i alhora en un entorn tan maco com el que tenim", ha especificat Cortesao.

De moment no es contempla que s'hi facin competicions esportives en el pump track, però aquest matí ja hi ha hagut una primera sinergia. Entre l'espai jove i alguns membres que han vingut a fer l'exhibició ha sorgit la iniciativa "de formar o de fer algunes activitats per la canalla de l'espai jove, per tant, penso que és la llavor a moltes activitats del pump track", ha relatat la representant de la corporació.