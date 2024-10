El públic de la Pitavola valora els oficis i els productes artesanals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La quarta edició de la Pitavola tanca portes amb una bona valoració tant dels paradistes com del públic i col·laboradors. El cònsol menor, Roger Fité, assegura que “hem tingut un bon retorn de l’afluència de gent i de les vendes realitzades”. Al mateix temps, el cònsol menor també destaca que els visitants s’han mostrat satisfets tant amb l’oferta d’estands com amb les activitats proposades, ja que tant les sortides guiades com els tallers han ocupat totes les places.

De cada edició de la Pitavola en surt un record en forma d'escultura, és per això que aquest matí s’ha inaugurat l’escultura d’un trencalòs, obra del ferrer artístic Jordi Illamola. L’artista explica que “per fer el trencalòs he utilitzat un material nou, l’acer inoxidable, i el tret característic és el pit vermellós". Respecte a les escultures, el cònsol menor ha explicat que l'objectiu és tenir una ruta que permeti la dinamització permanent al poble d’Arinsal, de manera sostenible, a través d’aquestes escultures que se situen en diferents punts del poble".