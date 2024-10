El comú ofereix més de 300 places per les activitats de Tots Sants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que ofereixen els departaments d’Esports, de la mà dels clubs esportius, i de Social durant les vacances escolars de Tots Sants per a infants i joves de 3 a 15 anys s’obren aquest dilluns, 14 d’octubre. Hi ha més de 300 places a disposició, distribuïdes en sis campus esportius, el casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, que es duran a terme entre el 28 i el 31 d'octubre.

Els campus esportius s'adrecen a infants entre 5 i 16 anys i pel que fa als casals d'infants, les activitats estan pensades per a infants entre els 3 i els 7 anys. Les inscripcions per residents es poden formalitzar a partir d’aquest dilluns a través de la pàgina web del comú, mentre que per no residents, aquestes s'obriran el 21 d'octubre.