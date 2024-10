El Bisbe coadjutor oficia la missa de Fàtima en portuguès

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou Bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha celebrat aquest diumenge al migdia la missa en honor a la verge de Fàtima a l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana. Aquest ha estat el primer acte que ha apropat la comunitat portuguesa del Principat al nou Bisbe coadjutor, que en honor als residents portuguesos, ha celebrat la missa en portuguès. Serrano Pentinat parla l'idioma fluidament gràcies a una estada a Moçambic, on el va poder aprendre i perfeccionar.

A Portugal, el 13 d'octubre se celebra la peregrinació a Fàtima, amb motiu de l'última aparició de la verge a la Cova da Iria de Fàtima. Al Principat, aquest dia se celebra a la Massana, on la comunitat portuguesa es troba per honorar a la verge. A la missa també hi ha assistit el cònsol menor de la parròquia, Roger Fité.