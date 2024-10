Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui i diumenge a partir de les deu del matí hi haurà talls de circulació al centre de la parròquia amb motiu de la cursa Dynafit Andorra Trail. Hi haurà aturades momentànies per permetre el pas dels corredors durant un període de temps que podria allargar-se entre cinc i set hores, segons va informar el comú.