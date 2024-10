La subhasta Ai, la Verge recapta 2.400 euros

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’espai de creació La Capsa d’Ordino va acollir dijous al vespre la subhasta benèfica Ai, la Verge, un esdeveniment que es va organitzar amb l’objectiu de finançar un quadre de la verge d’Ordino fet per un dels participants de l’Art Camp de l’any passat i que passarà a ser patrimoni de la parròquia. L’obra, que duu la firma de l’artista Claudio Ramires i va ser un encàrrec del mossèn de la parròquia, Joan Fenosa, amb un cost de 12.000 euros, s’anomena Divinitat, mare i fill. Per tal d’ajudar el comú en el finançament de l’obra, la corporació va organitzar una subhasta on es van recaptar prop de 2.400 euros i va comptar amb la participació d’una quarantena d’artistes de La Capsa i també d’altres escoles d’art del país, amb noms d’artistes professionals reconeguts com Cecilia Santañes, Naira Galdós, Martín Blanco, Alfons Valdés i Gemma Pieras.