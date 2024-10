Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

La parròquia acull la primera Festa de la Transhumància. Avui al matí qui ho vulgui podrà acompanyar els ramaders a peu des de la cota 2.000 de Naturland fins al pont Negre per veure baixar el bestiar a la Roca de Pimes, on durant tot el dia hi haurà exposició de bestiar i de productes locals, concerts i activitats infantils.