Canillo concentra els preus més alts i més baixos de l’obra nova

Canillo és una parròquia d’extrems, ja que hi trobem els preus més baixos i, alhora, els més alts del mercat d’obra nova encara en construcció. Segons es desprèn de l’informe de monitorització del mercat immobiliari del mes de juny de RID Analytics –hòlding internacional especialitzat en estudis de mercat–, a què el Diari ha tingut accés, a Canillo s’estan construint unitats residencials comercialitzades a un preu de fins a 2.555 euros per metre quadrat, xifra que se situa al nivell dels projectes més assequibles de la Massana (2.548 euros per metre quadrat) i Encamp (2.413 euros). La parròquia lidera el rànquing per la franja alta, amb preus que s’enfilen fins a 15.784 euros per metre quadrat.

El preu mitjà de l’obra encara en construcció a Canillo no és el més alt del Principat. En primera posició trobem Ordino (7.650 euros per metre quadrat) i, just després, Escaldes-Engordany (7.387 euros). Andorra la Vella, amb un preu mitjà de 5.854 euros per metre quadrat, segueix de prop Canillo. Per sota, i amb una diferència d’uns 1.000 euros per metre quadrat, trobem Sant Julià de Lòria (4.976 euros), la Massana (4.805 euros) i, tancant la llista, Encamp (4.510 euros).

El preu mínim més alt el trobem a la capital (3.734 euros). Tot seguit trobem Escaldes-Engordany (3.572 euros) i, seguint-la de prop, Sant Julià de Lòria (3.495 euros) i Ordino (3.348 euros). Tanquen la llista, en aquest ordre, Canillo (2.555 euros), la Massana (2.548 euros) i Encamp (2.413).

La segona parròquia en què el preu màxim és més alt és Ordino (13.325 euros) i, la tercera, Escaldes-Engordany (13.269 euros). A força distància trobem Andorra la Vella (9.048 euros) i la Massana (8.915 euros). Tanquen la llista Encamp (8.179 euros) i Sant Julià de Lòria (5.638), que també és la parròquia en què hi ha menys diferència (2.143 euros) entre el preu més alt i el més baix. A Canillo aquesta diferència és de 13.229 euros.

Actualment hi ha 66 projectes immobiliaris en construcció arreu del país, repartits de manera força equitativa entre les set parròquies. A Canillo (13) i Escaldes-Engordany (13) és on n’hi ha més en marxa. Per ordre descendent, trobem la Massana (11), Ordino (9), Andorra la Vella (8), Encamp (7) i Sant Julià de Lòria (5). La xifra de promocions immobiliàries en construcció s’ha mantingut més o menys estable en l’últim any. Hi ha un factor que segurament comportarà una frenada important del sector en el proper any: l’aprovació de moratòries a l’entrada de noves sol·licituds de construcció als comuns arran de l’inici dels processos de revisió dels Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquials, alguns dels quals ja han començat. Caldrà estar atents a les dades per avaluar-ne l’impacte.