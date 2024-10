Uns quarantena artistes participen en la subhasta benèfica d'Ordino 'Ai, la verge'

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'espai de creació La Capsa d'Ordino va acollir anit la subhasta benèfica 'Ai, la verge'. Un esdeveniment organitzat amb l'objectiu de finançar un quadre de la verge d'Ordino fet per un dels participants de l'Art Camp de l'any passat i que passarà a ser patrimoni de la parròquia."Mossèn Fenosa ens va fer una petició per encarregar una imatge de la Mare de Déu per a l’església de la parròquia d'Ordino, i tenint en compte l’artista que havia de realitzar l’obra i el seu preu, vam considerar oportú demanar una mica d’ajuda per poder-la adquirir per a la parròquia. Vam pensar que els dos projectes es complementaven molt bé, i hem decidit reprendre les subhastes benèfiques que organitzàvem fa uns anys per pagar una part d'aquesta obra", va explicar la consellera de Cultura d'Ordino, Mònica Armengol.

A la subhasta hi van participat una quarantena d'artistes de La Capsa i d'altres escoles d'art del país, amb artistes professionals reconeguts com Cecilia Santañes, Naira Galdós, Martín Blanco, Alfons Valdés i Gemma Pieras, que han aportat les seves pròpies obres amb la imatge de la verge. "Des del comú, considero que és una bona iniciativa, ja que ofereix als artistes l'oportunitat de presentar les seves obres, donar-se a conèixer i treballar per a la comunitat, tant per a Ordino com per a la parròquia. A més, fomenta l’intercanvi i ens permet conèixer-nos millor, cosa que sempre és positiva. Com a consellera i també com a artista, participo amb una de les meves obres", va afirmar la consellera ordinenca.

Els artistes van fixar el preu de sortida de les seves obres mentre els assistents van poder licitar amb increments de deu euros. Les peces que no van trobar comprador durant la subhasta romandran exposades fins al 5 de novembre i es podran adquirir a través d'una oferta en sobre tancat, tot i que sempre per un preu igual o superior al de sortida.