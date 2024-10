Es reprenen les ‘Entrevistes literàries’ amb els escriptors Toni Sala i Care Santos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp donarà el tret de sortida, un any més i des de fa més d’una dècada, a les Entrevistes literàries, que protagonitzen les tardors a les biblioteques comunals d’Encamp i el Pas de la Casa. En aquesta ocasió, la parròquia rep dos grans escriptors contrastats, guanyadors de diversos premis en diferents categories, com són Toni Sala i Care Santos.

Toni Sala serà el protagonista encarregat d’obrir aquestes entrevistes literàries, i serà entrevistat per l’editor Jan Arimany el dimecres 16 d’octubre a dos quarts de vuit del vespre a la biblioteca d’Encamp. Per la seva part, Care Santos tancarà les entrevistes literàries d’aquest any i tindrà com a eix vertebrador la seva última novel·la, El boig dels ocells. El periodista Arnau Colominas serà l’encarregat d’entrevistar l’escriptora el 7 de novembre a dos quarts de vuit del vespre a la Biblioteca del Pas de la Casa.