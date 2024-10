El comú disposarà de tres locals per a ús públic en un edifici del Fener

El comú disposarà de tres locals a l’edifici del número 28 de l’avinguda del Fener, encara en construcció. En la sessió de consell d’ahir a la tarda va aprovar-se per unanimitat una partida de 127.592 euros per finançar els acabats exteriors dels locals, que en total sumen més de 1.000 metres quadrats.

La corporació va adquirir aquestes propietats el 2021 a canvi d’eximir els promotors de l’edifici de pagar l’impost sobre la construcció. Algunes de les opcions que es planteja el comú és allotjar-hi el servei de circulació i el taller tèxtil i de vidre, o fins i tot d’habilitar un dels locals com a sala de ball. Cal recordar que el taller tèxtil i de vidre ocupa actualment un espai a Caldea que hauria de quedar lliure per al projecte de construcció de l’hotel.

En la sessió també va aprovar-se una despesa plurianual de 200.000 euros per al 2024 i de 423.583 euros per al 2025 per finançar els treballs de reforma de l’interior de la borda Gabriel i el condicionament de l’entorn de l’edifici. El 2022 la corporació va adqurir la construcció situada al carrer de l’Obac amb la voluntat de conservar la memòria i el patrimoni de la parròquia. Aquell mateix any també va comprar un terreny al camí de la Plana que permetrà ampliar la zona verda al voltant de la borda.

Del desembre del 2023 a l’abril d’aquest any el comú va remodelar l’estructura, les façanes i el jardí, situat a la coberta de la borda. La cònsol major, Rosa Gili, va avançar que el comú s’està plantejant ubicar el departament de Cultura en una de les plantes. En l’altra es planteja habilitar un espai multifuncional amb propostes culturals per als residents i els visitants.

PRESSUPOST

D’altra banda, el ple del consell va aprovar l’execució pressupostària del segon trimestre, que el comú ha tancat amb un superàvit de 8,2 milions d’euros. El cònsol menor i conseller de Finances, Quim Dolsa, va destacar el bon funcionament dels impostos directes, així com el bon comportament dels ingressos provinents dels aparcaments. El cònsol menor també va recordar que el comú disposa de romanent de tresoreria –uns 30 milions d’euros–, que en cas d’acabar l’any en dèficit es podria utilitzar sense necessitat de demanar cap préstec. Les previsions del comú són tancar l’exercici amb un endeutament pràcticament nul. Actualment aquesta xifra no supera el milió i mig d’euros.