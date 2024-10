Titelles, poesia i música en la temporada de teatre infantil

El Teatre Comunal d’Andorra la Vella torna a acollir una nova temporada de teatre infantil amb tres propostes de gèneres ben diversos que aglutinen titelles, teatre, poesia i música, amb l’objectiu que tot el públic trobi l’espectacle que més li agrada.

El cicle arrencarà el 19 d’octubre amb Cavallet de cartró, una proposta de la companyia El Príncep Totilau. Es tracta d’un espectacle de poesia adreçat als infants més menuts que, a partir del record de l’actriu protagonista, reviuran la seva infantesa, quan la lectura de poesia va esdevenir una manera divertida, i alhora bonica, de descobrir el món que l’envoltava. La funció té una durada de 40 minuts.

El 16 de novembre serà el torn de La mà de l’artista amb l’espectacle L’Arc de Sant Martí i la Lluna, una proposta que té com a fil conductor els titelles i narra la història de la Cargol, el Gall, la Mosca i el Peix, que volen canviar, ser diferents i deixar de ser com són i qui són. La Lluna els explica que per complir un desig només han de passar per l’arc de Sant Martí, però els demana que s’ho pensin molt bé. La proposta té una durada de 45 minuts i integra titelles, teatre i música.

El darrer dels espectacles serà El Petit Elefant, del Centre de Titelles de Lleida, el 14 de desembre, una proposta de titelles per a tots els públics. Infants i famílies descobriran diferents animals que viuen al manglar i la jungla fins a arribar al riu Limpopo, on el protagonista, el petit elefant, coneixerà què mengen els cocodrils.

Els tres espectacles es representaran al Teatre Comunal en dues funcions cadascun, a les cinc i a dos quarts de set de la tarda. L’entrada és gratuïta per als infants (cal treure el tiquet tot i ser de franc) i té un preu de quatre euros per als adults. Ja estan en venda.