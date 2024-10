Encamp reprèn les ‘Entrevistes literàries’ amb els escriptors Toni Sala i Care Santos

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp donarà el tret de sortida, un any més i des de fa més d'una dècada, a les 'Entrevistes literàries', que protagonitzen les tardors a les biblioteques comunals d'Encamp i el Pas de la Casa. En aquesta ocasió, la parròquia rep dos grans escriptors contrastats, guanyadors de diversos premis en diferents categories, com són Toni Sala i Care Santos.

Toni Sala serà el protagonista encarregat d'obrir aquestes entrevistes literàries, i serà entrevistat per l'editor Jan Arimany aquest 16 d'octubre, a les 19.30 hores, a la Biblioteca d'Encamp. A l'esdeveniment, Sala compartirà amb el públic els detalls més destacats de 'Persecució', premi Joan Crexells de narrativa (2019), tot i que farà un petit repàs de les seves obres al complet, incloent-hi la seva última creació: Una família. A més, una part de la seva intervenció estarà dedicada a la interacció amb el públic, resolent dubtes o intercanviant punts de vista o opinions al voltant del seu últim llibre, la seva biografia o la professió en general.

Sala (Sant Feliu de Guíxols, 1969) és llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Girona i professor de literatura catalana al departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L'any 1996 obté el premi Documenta pel seu primer títol, el llibre de contes Entomologia, publicat l'any 1997. El 2004 publica Rodalies, títol que li val el Premi Sant Joan del mateix any i el Premi Nacional de Cultura de literatura del 2005. Amb Els nois obté, el 2015, el Premi de la Crítica Catalana de narrativa, i amb l'assaig El cas Pujol, guanya el Premi Ciutat de Barcelona del 2014.

Per la seva part, Care Santos tancarà les entrevistes literàries d'aquest any i tindrà com a eix vertebrador la seva última novel·la: 'El boig dels ocells'. El periodista Arnau Colominas serà l'encarregat d'entrevistar l'escriptora el pròxim 7 de novembre, a les 19.30 hores, a la Biblioteca del Pas de la Casa. Tanmateix, també s'hi dedicarà una part de la intervenció a la interacció amb el públic, perquè els assistents puguin dirigir-se a l'escriptora per resoldre les qüestions que tinguin.

Santos (Mataró, 1970) va estudiar Dret i Filologia i va treballar al desaparegut Diari de Barcelona i en diferents mitjans de comunicació. Als 25 anys va publicar el seu primer llibre, i des de llavors, ha publicat 14 novel·les, sis llibres de relats i una nombrosa obra per a lectors joves, esdevenint una de les autores més llegides d'Espanya. El 2014 va guanyar el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la novel·la Desig de xocolata, i el 2017 el Premio Nadal amb Media vida. També ha obtingut importants guardons en el camp de la literatura per a joves. El 2020, l'Ajuntament d'Alcalá de Henares li va concedir el prestigiós Premi Cervantes Chico pel conjunt de la seva trajectòria.