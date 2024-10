El comú obre un camí al bosc de la Bartra per prevenir focs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat per un import de 19.557 euros els treballs forestals per a l’obertura d’un camí de muntanya des del bosc de la Bartra fins al de Solobre de l’obaga d’Andorra la Vella. La finalitat del projecte és garantir els treballs de gestió i millora forestal establerts en el pla director vigent, així com facilitar l’actuació dels mitjans d’extinció d’incendis en cas de necessitat a l’obaga d’Andorra la Vella. La decisió de l’adjudicació va ser presa en junta de govern i es tracta d’una contractació directa a l’empresa Avet Negre SL (Tot Boscos), segons recull l’edicte d’adjudicació publicat ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.