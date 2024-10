El comú disposarà de tres locals en un edifici del Fener

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú disposarà de tres locals a l'edifici del número 28 de l'avinguda del Fener, actualment encara en construcció. En la sessió de consell d'aquesta tarda s'ha aprovat per unanimitat una partida d'uns 128.000 euros per finançar els acabats exteriors dels locals, que en total sumen més de 1.000 metres quadrats. La corporació va adquirir aquestes propietats el 2021 a canvi d'eximir els promotors de l'edifici de pagar l'impost sobre la construcció. Algunes de les opcions que es planteja el comú és allotjar-hi el servei de circulació i el taller tèxtil i de vidre, o fins i tot d'habilitar un dels locals com a sala de ball.

En la sessió també s'han aprovat els treballs de reforma de l'interior de la borda Gabriel, així com la compra d'un terreny adjacent. En total el comú invertirà en aquesta projecte uns 600.000 euros, repartits entre aquest any i el que ve. Un dels usos que es podria donar a l'edifici és de seu del departament de Cultura de la corporació. També s'estudia de convertir un dels dos pisos en un espai multifuncional amb propostes culturals per als residents i els visitants.