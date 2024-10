Publicat per Redacció La Massana Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i que encara falten uns dies per a la inauguració de la Pitavola del Comapedrosa, el mercat de muntanya d’Arinsal, ja comencen a registrar-se inscripcions –se n’han fet 40– per a les diverses sortides de descoberta. Les places són limitades, i per això es recomana als interessats que facin la reserva a www.visitlamassana.ad.