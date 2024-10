El raonador diu que la minoria “ha de tenir la màxima informació”

El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, recorda que els membres dels òrgans col·legiats del comú –és a dir, el consell de comú, la junta de govern i les comissions– han de disposar de “la màxima informació i documentació possible, així com del temps raonable i necessari per treballar, discutir o prendre les decisions segons escaigui”. Cañada fa aquesta recomanació en una resposta a una denúncia d’irregularitats del grup Amb Seny. El conjunt de la minoria al comú de la Massana assegurava que la majoria no els lliurava la informació necessària amb prou antelació, fet que els dificultava “poder exercir les seves funcions de control i fiscalització de l’acció comunal”.

Les queixes del grup Amb Seny eren tres. La primera, que la majoria no va lliurar la informació a la minoria sobre les propostes d’ajudicació tractades a la reunió de la comissió d’obres del 13 de juny d’enguany. Sobre aquest punt, Cañada conclou que “sense la informació completa i necessària [...], els consellers no poden exercir de manera òptima i amb la mínima garantia les funcions que tenen encomanades, malgrat que les comissions no siguin decisòries i únicament siguin d’estudi, deliberació i proposta’”. Segons el raonador, “tots els membres dels òrgans de govern haurien de gaudir d’aquesta informació sense que l’hagin d’exigir”.

La segona queixa fa referència a la introducció a última hora a l’ordre del dia del consell de comú del passat 21 de juny d’un sistema de quotes a la construcció. En aquest cas, la majoria va justificar la decisió amb la necessitat de tractar uns canvis en la política urbanística tan importants com aquests amb la màxima discreció. El raonador sosté que “la invocació de l’interès general in abstracto per part del comú no justifica el menyscabament de l’exercici del dret de representació emparat per la Constitució, sigui quina sigui la temàtica a tractar”.

El raonador no es pronuncia sobre la tercera queixa, perquè no fa referència a “cap concreció sobre drets fonamentals o drets humans de manera clara i precisa”. Aquest punt fa referència al fet que al febrer la majoria va decidir apujar l’import màxim per a les adjudicacions directes a 250.000 euros, xifra que supera l’1% del pressupost comunal. Llavors la minoria va afirmar que la majoria incomplia la llei. El raonador, recorda Cañada, no pretén “substituir cap instrument o institució idònia i destinada a atendre aquest tipus de controvèrsies”.

ELS ARGUMENTS

1. LA INFORMACIÓ HA DE SER ACCESSIBLE

El raonador afirma que tots els òrgans del comú han de disposar de la màxima informació possible amb el temps raonable perquè puguin exercir les funcions que tenen assignades.

2. MENYSCABAMENT DEL DRET DE REPRESENTACIÓ

El fet que la informació no estigui a l’abast dels consellers de la minoria pot menyscabar l’exercici del dret de representació emparat en la Constitució, alerta el raonador.

3. FUNCIONS ENCOMANADES ALS CONSELLERS

Els consellers no poden exercir de manera òptima les funcions que se’ls han encomanat si no tenen a l’abast la documentació. La informació s’ha de lliurar sense que els consellers l’hagin d’exigir.