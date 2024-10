Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp obre el dijous 10 d’octubre les inscripcions per participar en les activitats de Tots Sants organitzades per als infants i joves de 3 a 17 anys. La novetat més destacada és la sortida a PortAventura i a Ferrari Land que s’ha programat des de l’Espai Jove, per al públic de 12 a 17 anys, els dies 30 i 31 d’octubre.