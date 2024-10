El Raonador del Ciutadà demana a la Massana que faciliti la "màxima informació" a l'oposició

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha donat resposta a la denúncia d'irregularitats" que va fer Amb Seny, el grup de la minoria al comú de la Massana, que assegurava que es "dificulta la nostra tasca i compromet la transparència i el bon funcionament democràtic comunal", el passat dia 17 de juliol. La resolució recomana al comú que al ple del consell, la junta de govern i les comissions "disposin de la màxima informació i documentació possible" i també afirma que haurien de tenir "el temps raonable i necessari per treballar, discutir i/o prendre les decisions segons escaigui".

Amb Seny considera que el Raonador del Ciutadà atén una de les principals "traves" quan demanava més temps per estudiar la documentació. I és que la segona recomanació de Cañada és que es modifiqui la ordinació d'organització i funcionament dels comuns "reduint el termini màxim de lliurament de la informació a 7 dies naturals".

La resolució del Raonador també fa un suggeriment "a tots els consellers comunals, en especial als de la minoria, que davant de situacions com les exposades esgotin les vies de diàleg i de queixa en el si del propi comú". I recorda que les administracions estan obligades a donar resposta a les consideracions que adreça la institució i, per tant, en el màxim d'un mes han de respondre per escrit tant si accepten les consideracions, explicant les mesures que han adoptat o si no les accepten.